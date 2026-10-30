Börse Zürich in Grün: SLI nachmittags in Grün

Kursverlauf

30.10.26 15:57 Uhr

Das macht der SLI nachmittags.

Um 15:40 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 2.370,46 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,316 Prozent höher bei 2.374,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.367,32 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.369,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.377,88 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,89 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 2.230,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 2.302,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.020,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,20 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,18 Prozent auf 8.420,00 CHF), Nestlé (+ 1,86 Prozent auf 84,35 CHF), Givaudan (+ 1,61 Prozent auf 3.979,00 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 153,25 CHF) und Swisscom (+ 1,53 Prozent auf 699,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-4,58 Prozent auf 571,20 CHF), Logitech (-3,21 Prozent auf 79,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF), Holcim (-1,55 Prozent auf 68,76 CHF) und Julius Bär (-1,32 Prozent auf 68,78 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.392.388 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 347,353 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net