Börse Zürich in Grün: SLI notiert am Mittag im Plus

Index-Performance

25.08.26 12:25 Uhr

Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent höher bei 2.318,76 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,183 Prozent stärker bei 2.318,59 Punkten, nach 2.314,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.313,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.321,14 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2.276,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 2.144,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.018,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,02 Prozent auf 621,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,25 Prozent auf 79,94 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 79,20 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 190,60 CHF) und Schindler (+ 1,14 Prozent auf 265,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-1,46 Prozent auf 9.110,00 CHF), Amrize (-1,32 Prozent auf 35,77 CHF), Richemont (-1,28 Prozent auf 185,80 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,75 CHF) und Galderma (-0,56 Prozent auf 169,65 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 744.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 319,028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,35 Prozent.

Redaktion finanzen.net