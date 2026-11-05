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SLI-Kursverlauf

Börse Zürich in Grün: SLI notiert im Plus

Börse Zürich in Grün: SLI notiert im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.56 EUR -3.04 EUR -3.92 %
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Amrize
39.17 EUR 0.85 EUR 2.22 %
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Holcim AG
81.50 EUR 4.56 EUR 5.93 %
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Julius Bär
76.50 EUR 1.54 EUR 2.05 %
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Logitech S.A.
89.32 EUR 6.50 EUR 7.85 %
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Partners Group AG
746.80 EUR 8.40 EUR 1.14 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.80 EUR -8.05 EUR -1.84 %
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Sandoz
91.04 EUR 1.44 EUR 1.61 %
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Sika AG
207.30 EUR 4.70 EUR 2.32 %
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Swiss Re AG
174.65 EUR 3.80 EUR 2.22 %
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Swisscom AG
770.00 EUR 10.00 EUR 1.32 %
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VAT
584.40 EUR -10.60 EUR -1.78 %
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Indizes
SLI
2,411.21 CHF -5.92 CHF -0.24 %
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Um 15:38 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,42 Prozent auf 2.427,37 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,338 Prozent höher bei 2.425,30 Punkten, nach 2.417,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2.433,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.417,45 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.216,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2.332,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SLI 2.022,65 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,85 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,89 Prozent auf 75,46 CHF), Swisscom (+ 2,60 Prozent auf 729,50 CHF), Sika (+ 2,33 Prozent auf 190,75 CHF), Swiss Re (+ 2,02 Prozent auf 159,25 CHF) und Sandoz (+ 1,80 Prozent auf 83,62 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-2,53 Prozent auf 80,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 68,82 CHF), VAT (-1,82 Prozent auf 530,00 CHF), Julius Bär (-1,06 Prozent auf 70,80 CHF) und Roche (-0,93 Prozent auf 392,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2.399.877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 339,281 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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