Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge
Der SLI notiert heute im Plus.
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Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,26 Prozent fester bei 2.373,46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,316 Prozent auf 2.374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.367,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.375,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.369,04 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 2,02 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.230,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SLI 2.302,28 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 2.020,98 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,34 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.382,35 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 2,43 Prozent auf 8.440,00 CHF), Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 84,38 CHF), Givaudan (+ 1,86 Prozent auf 3.989,00 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF) und Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 697,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-4,24 Prozent auf 573,20 CHF), Logitech (-3,97 Prozent auf 78,42 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,41 Prozent auf 71,36 CHF), UBS (-1,36 Prozent auf 39,17 CHF) und Julius Bär (-0,92 Prozent auf 69,06 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.453.101 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 347,353 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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