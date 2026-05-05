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Börse Zürich in Grün: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

10.06.26 17:57 Uhr
Börse Zürich in Grün: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone | finanzen.net

Mit dem SLI ging es zum Handelsende aufwärts.

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Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 2.151,25 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,320 Prozent stärker bei 2.144,56 Punkten, nach 2.137,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.154,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.126,18 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 2.101,11 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 2.076,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.017,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,013 Prozent. Bei 2.223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 3,48 Prozent auf 629,60 CHF), Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF), Sandoz (+ 2,20 Prozent auf 66,02 CHF), Swisscom (+ 1,85 Prozent auf 659,50 CHF) und Roche (+ 1,60 Prozent auf 323,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-1,51 Prozent auf 63,74 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 88,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,14 Prozent auf 79,60 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 203,20 CHF) und Straumann (-1,07 Prozent auf 94,26 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.424.045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,496 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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