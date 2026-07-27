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Kursentwicklung im Fokus

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus

Aktuell geht es für den SMI erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.54 EUR 0.28 EUR 0.32 %
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Alcon AG
61.52 EUR 0.10 EUR 0.16 %
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Amrize
44.31 EUR -0.24 EUR -0.54 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.70 EUR 0.60 EUR 0.28 %
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Logitech S.A.
94.46 EUR 2.90 EUR 3.17 %
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Novartis AG
133.66 EUR -0.74 EUR -0.55 %
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Partners Group AG
777.80 EUR 9.20 EUR 1.20 %
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Richemont
210.70 EUR 0.80 EUR 0.38 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.40 EUR 4.05 EUR 1.06 %
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Sika AG
204.90 EUR 4.70 EUR 2.35 %
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Swiss Re AG
145.45 EUR -1.10 EUR -0.75 %
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Swisscom AG
665.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
46.91 EUR 0.21 EUR 0.45 %
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Indizes
SMI
14,515.98 CHF 52.75 CHF 0.36 %
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Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,47 Prozent stärker bei 14.531,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,668 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,351 Prozent höher bei 14.514,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.463,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 14.545,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.513,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 14.424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.052,17 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 11.858,33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,69 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.656,05 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,14 Prozent auf 88,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,32 Prozent auf 82,74 CHF), Amrize (+ 1,27 Prozent auf 42,22 CHF), Sika (+ 0,89 Prozent auf 192,20 CHF) und Partners Group (+ 0,89 Prozent auf 723,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swisscom (-0,16 Prozent auf 620,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 201,80 CHF), Richemont (-0,03 Prozent auf 195,80 CHF), Novartis (+ 0,00 Prozent auf 124,60 CHF) und Alcon (+ 0,17 Prozent auf 57,32 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 232.748 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,710 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG