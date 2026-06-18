Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Mittag

SMI-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Am Freitag springt der SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 13.778,98 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,621 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 13.755,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13.765,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13.746,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.826,99 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,449 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 13.364,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12.459,54 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 11.871,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. 14.063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,60 Prozent auf 3.244,00 CHF), Alcon (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 119,34 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 123,10 CHF) und Lonza (+ 0,67 Prozent auf 494,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-3,11 Prozent auf 43,63 CHF), Partners Group (-1,37 Prozent auf 690,00 CHF), UBS (-1,36 Prozent auf 40,50 CHF), Richemont (-0,62 Prozent auf 183,90 CHF) und Holcim (-0,59 Prozent auf 76,98 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5.921.516 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 282,530 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net