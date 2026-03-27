Börse Zürich in Grün: SMI legt zum Start zu

SIX-Handel im Fokus

Anleger in Zürich schicken den SMI aktuell erneut ins Plus.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent höher bei 12.576,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,482 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,225 Prozent auf 12.541,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12.570,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12.581,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.539,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.014,30 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 13.267,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 12.840,43 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,06 Prozent ein. 14.063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 0,74 Prozent auf 129,45 CHF), Logitech (+ 0,69 Prozent auf 72,48 CHF), Lonza (+ 0,69 Prozent auf 495,20 CHF), Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 2.671,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 172,45 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen UBS (-0,78 Prozent auf 29,15 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 821,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,32 Prozent auf 62,94 CHF), Richemont (-0,29 Prozent auf 137,65 CHF) und Swiss Re (-0,27 Prozent auf 128,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 165.085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net