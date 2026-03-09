Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich stärker

Index-Performance

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 13.159,56 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,502 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,225 Prozent stärker bei 13.142,96 Punkten in den Handel, nach 13.113,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.042,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.159,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.000,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der SMI mit 13.421,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der SMI 10.887,73 Punkte auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,662 Prozent zurück. Bei 14.063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,50 Prozent auf 906,00 CHF), Swisscom (+ 1,11 Prozent auf 681,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 70,80 CHF), Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 133,85 CHF) und Roche (+ 0,83 Prozent auf 316,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-3,43 Prozent auf 72,08 CHF), Partners Group (-0,65 Prozent auf 862,00 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 69,58 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 44,76 CHF) und Lonza (-0,47 Prozent auf 506,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.375.625 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,280 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net