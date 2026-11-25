SMI-Performance

Der SMI befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 14.859,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,708 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,877 Prozent fester bei 14.863,09 Punkten in den Handel, nach 14.733,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14.829,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.909,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,90 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 14.462,36 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 25.08.2026, mit 14.525,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.771,63 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 2,59 Prozent auf 34,92 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 189,10 CHF), Holcim (+ 2,21 Prozent auf 74,90 CHF), Galderma (+ 1,99 Prozent auf 186,95 CHF) und Geberit (+ 1,92 Prozent auf 595,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,37 Prozent auf 65,20 CHF), Sandoz (+ 0,00 Prozent auf 81,10 CHF), Logitech (+ 0,14 Prozent auf 83,02 CHF), Alcon (+ 0,28 Prozent auf 64,20 CHF) und Novartis (+ 0,39 Prozent auf 129,10 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.306.561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net