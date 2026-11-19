SIX-Handel im Blick

Der SMI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,05 Prozent auf 14.893,84 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,719 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 14.889,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14.886,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.902,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.881,89 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der SMI mit 14.368,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14.386,58 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Wert von 12.530,62 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,43 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Logitech (+ 1,98 Prozent auf 86,36 CHF), Richemont (+ 1,74 Prozent auf 178,50 CHF), Amrize (+ 1,16 Prozent auf 34,09 CHF) und Sandoz (+ 1,08 Prozent auf 82,38 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Novartis (-1,93 Prozent auf 128,94 CHF), Nestlé (-0,91 Prozent auf 85,25 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 149,35 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 638,60 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 4.079,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 230.903 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net