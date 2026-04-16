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SMI-Kursentwicklung

Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge

17.04.26 17:57 Uhr
Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge | finanzen.net

Der SMI notierte am Abend im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75,48 CHF 3,04 CHF 4,20%
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Geberit AG (N)
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Partners Group AG
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Richemont
160,00 CHF 6,70 CHF 4,37%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
320,00 CHF 6,50 CHF 2,07%
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Sika AG
157,20 CHF 6,60 CHF 4,38%
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Swiss Re AG
131,55 CHF 1,05 CHF 0,80%
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Swisscom AG
650,50 CHF -8,00 CHF -1,21%
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UBS
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Zurich Insurance AG (Zürich)
559,80 CHF 4,20 CHF 0,76%
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Indizes
SMI
13.426,7 PKT 253,6 PKT 1,92%
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Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,92 Prozent höher bei 13.426,72 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,554 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,166 Prozent höher bei 13.194,99 Punkten in den Handel, nach 13.173,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.190,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.426,72 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,56 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, den Wert von 12.962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 13.413,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.660,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 4,38 Prozent auf 157,20 CHF), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF), Geberit (+ 3,39 Prozent auf 560,40 CHF) und Partners Group (+ 3,38 Prozent auf 949,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-1,21 Prozent auf 650,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 79,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 185,65 CHF), Zurich Insurance (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 131,55 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6.330.436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,251 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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