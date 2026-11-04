Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich am Nachmittag fester

SMI-Performance

04.11.26 15:57 Uhr

Der SMI im Performance-Check.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,56 Prozent auf 14.973,08 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,715 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,101 Prozent stärker bei 14.757,92 Punkten, nach 14.743,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.710,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.993,03 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 13.660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14.463,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12.306,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.993,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 5,32 Prozent auf 80,42 CHF), Richemont (+ 3,91 Prozent auf 172,55 CHF), Alcon (+ 3,88 Prozent auf 62,16 CHF), UBS (+ 3,85 Prozent auf 40,99 CHF) und Holcim (+ 3,68 Prozent auf 73,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,38 Prozent auf 71,50 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 82,50 CHF), Roche (+ 0,74 Prozent auf 393,90 CHF), Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 155,05 CHF) und Nestlé (+ 1,13 Prozent auf 85,36 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.326.360 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 344,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net