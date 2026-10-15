Börse Zürich in Grün: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester

Kursverlauf

15.10.26 09:27 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SMI auch aktuell aufwärts.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 14.230,28 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,597 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,399 Prozent auf 14.186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14.129,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.174,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.231,63 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2,76 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 13.808,87 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 14.307,31 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 12.529,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 2,33 Prozent auf 80,73 CHF), Zurich Insurance (+ 2,13 Prozent auf 604,20 CHF), Swiss Re (+ 1,63 Prozent auf 149,35 CHF), Swiss Life (+ 1,59 Prozent auf 921,80 CHF) und Novartis (+ 1,52 Prozent auf 124,52 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,54 Prozent auf 75,30 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 84,60 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 39,32 CHF), Holcim (-0,09 Prozent auf 64,22 CHF) und Partners Group (+ 0,03 Prozent auf 597,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 279.271 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,413 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net