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SMI im Fokus

Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone

25.03.26 09:28 Uhr
Börse Zürich in Grün: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone | finanzen.net

Der SMI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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823,00 CHF 18,60 CHF 2,31%
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Sika AG
134,30 CHF 3,70 CHF 2,83%
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Swiss Re AG
129,90 CHF 1,45 CHF 1,13%
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Swisscom AG
703,50 CHF 2,50 CHF 0,36%
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UBS
29,97 CHF 0,67 CHF 2,29%
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SMI
12.708,8 PKT 192,9 PKT 1,54%
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Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 12.671,00 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,478 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12.655,01 Zählern und damit 1,11 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12.515,94 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12.684,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.655,01 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 4,74 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.977,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 13.242,80 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 13.013,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,35 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,22 Prozent auf 133,50 CHF), UBS (+ 2,18 Prozent auf 29,94 CHF), Partners Group (+ 2,06 Prozent auf 821,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 66,64 CHF) und Givaudan (+ 1,75 Prozent auf 2.673,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swisscom (-0,78 Prozent auf 695,50 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 76,67 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,15 CHF), Alcon (+ 0,68 Prozent auf 59,10 CHF) und Novartis (+ 0,85 Prozent auf 118,48 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 259.045 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,553 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
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