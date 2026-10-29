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Kursverlauf

Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.70 EUR -0.88 EUR -1.11 %
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Amrize
33.16 EUR -2.05 EUR -5.82 %
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Galderma
200.00 EUR 3.00 EUR 1.52 %
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Geberit AG (N)
616.20 EUR -4.00 EUR -0.64 %
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Holcim AG
73.72 EUR 0.36 EUR 0.49 %
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Logitech S.A.
88.30 EUR -0.12 EUR -0.14 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.84 EUR 1.10 EUR 1.23 %
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Novartis AG
143.00 EUR 2.86 EUR 2.04 %
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Partners Group AG
707.40 EUR 13.80 EUR 1.99 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.05 EUR -1.35 EUR -0.31 %
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Sandoz
85.82 EUR 0.72 EUR 0.85 %
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Swiss Re AG
163.95 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Indizes
SMI
14,725.63 CHF 144.53 CHF 0.99 %
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Am Donnerstag springt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,63 Prozent auf 14.672,69 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,681 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,408 Prozent auf 14.640,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14.581,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.656,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.686,38 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,38 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13.912,19 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 14.486,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.314,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,76 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.686,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,33 Prozent auf 81,74 CHF), Novartis (+ 1,64 Prozent auf 131,34 CHF), Nestlé (+ 1,14 Prozent auf 83,75 CHF), Galderma (+ 1,13 Prozent auf 187,30 CHF) und Partners Group (+ 1,09 Prozent auf 651,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Amrize (-6,74 Prozent auf 30,86 CHF), Logitech (-1,15 Prozent auf 81,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,14 Prozent auf 72,78 CHF), Holcim (-0,03 Prozent auf 68,08 CHF) und Geberit (+ 0,21 Prozent auf 571,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 265.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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