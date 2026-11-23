Index-Performance

Der SPI gewann zum Handelsschluss an Wert.

Zum Handelsschluss stieg der SPI im SIX-Handel um 1,08 Prozent auf 20.716,03 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,591 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.502,84 Zählern und damit 0,041 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.494,43 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.485,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20.767,93 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 20.387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SPI auf 20.317,78 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 17.342,35 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,56 Prozent zu. Bei 21.440,74 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit WISeQey (+ 12,00 Prozent auf 5,46 USD), Addex Therapeutics (+ 9,24 Prozent auf 0,03 CHF), ams-OSRAM (+ 8,05 Prozent auf 13,56 CHF), Sensirion (+ 7,21 Prozent auf 78,80 CHF) und Comet (+ 6,90 Prozent auf 297,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-8,89 Prozent auf 0,05 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,50 Prozent auf 0,12 CHF), Kudelski (-3,30 Prozent auf 1,32 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5.791.419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 347,376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net