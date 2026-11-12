Börse Zürich in Grün: SPI liegt zum Handelsende im Plus

SPI-Kursverlauf

12.11.26 17:57 Uhr

Der SPI verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Donnerstag sprang der SPI via SIX letztendlich um 0,55 Prozent auf 21.311,01 Punkte an. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,665 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,775 Prozent auf 21.358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21.194,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21.370,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21.245,76 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,42 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der SPI bei 19.652,30 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 20.370,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der SPI noch bei 17.627,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,82 Prozent aufwärts. Bei 21.370,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 14,74 Prozent auf 26,16 CHF), BioVersys (+ 5,75 Prozent auf 23,90 CHF), Ypsomed (+ 5,60 Prozent auf 437,20 CHF), Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF) und Feintool International (+ 2,45 Prozent auf 10,45 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), WISeQey (-6,71 Prozent auf 6,53 USD), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,55 Prozent auf 0,14 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.975.599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 354,106 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion Finanzen.net