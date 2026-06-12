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SPI-Marktbericht

Börse Zürich in Grün: SPI notiert zum Start im Plus

15.06.26 09:28 Uhr
Börse Zürich in Grün: SPI notiert zum Start im Plus | finanzen.net

So bewegt sich der SPI am Montagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
40,40 CHF -6,20 CHF -13,30%
Charts|News|Analysen
BELIMO Holding AG
946,00 CHF 71,00 CHF 8,11%
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6,94 CHF -0,36 CHF -4,93%
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Curatis AG
24,00 CHF 0,80 CHF 3,45%
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EvoNext Holdings AG
1,71 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Flughafen Zürich AG
247,60 CHF 12,40 CHF 5,27%
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GAM AG
0,06 CHF -0,00 CHF -3,13%
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Highlight Event and Entertainment AG
6,15 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Perrot Duval SA
45,60 CHF -3,20 CHF -6,56%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
334,20 CHF 0,20 CHF 0,06%
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SIG Group
12,60 CHF 0,73 CHF 6,15%
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Sika AG
162,90 CHF 7,75 CHF 5,00%
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SoftwareONE
8,45 CHF 0,45 CHF 5,56%
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Sonova AG
203,80 CHF 3,20 CHF 1,60%
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UBS
39,58 CHF 0,68 CHF 1,75%
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Indizes
SPI
19.538,1 PKT 211,2 PKT 1,09%
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Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 1,16 Prozent auf 19.551,05 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,419 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,00 Prozent auf 19.520,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19.326,92 Punkten am Vortag.

Bei 19.551,05 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19.520,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18.681,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 17.893,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 16.769,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.551,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit BELIMO (+ 5,89 Prozent auf 926,50 CHF), SoftwareONE (+ 5,56 Prozent auf 8,45 CHF), Flughafen Zürich (+ 5,27 Prozent auf 247,60 CHF), Sika (+ 4,35 Prozent auf 161,90 CHF) und SIG Group (+ 4,30 Prozent auf 12,38 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-17,89 Prozent auf 5,05 CHF), Adval Tech (-13,30 Prozent auf 40,40 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,48 Prozent auf 6,90 CHF) und GAM (-3,13 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 753.889 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 288,405 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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