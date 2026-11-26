Kursentwicklung im Fokus

Für den SPI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 1,07 Prozent stärker bei 20.805,79 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,839 Prozent auf 20.759,12 Punkte an der Kurstafel, nach 20.586,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.862,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.759,12 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,48 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Wert von 20.505,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20.436,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.615,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,05 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 13,40 Prozent auf 14,64 CHF), GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), Feintool International (+ 8,02 Prozent auf 10,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,07 Prozent auf 1,00 CHF) und WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,90 Prozent auf 4,64 CHF), BACHEM (-9,79 Prozent auf 67,25 CHF), Orior (-5,71 Prozent auf 9,75 CHF), Xlife Sciences (-5,00 Prozent auf 7,60 CHF) und Gurit (-4,45 Prozent auf 45,10 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4.078.970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net