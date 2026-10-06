Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Ende des Dienstagshandels

SPI-Performance im Fokus

06.10.26 17:57 Uhr

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent höher bei 19.562,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,552 Prozent auf 19.564,32 Punkte an der Kurstafel, nach 19.456,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.508,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.719,85 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SPI 20.206,24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20.166,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.292,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 8,39 Prozent auf 17,45 CHF), Komax (+ 8,11 Prozent auf 84,00 CHF), lastminutecom (+ 5,66 Prozent auf 9,70 CHF), SKAN (+ 5,47 Prozent auf 71,30 CHF) und Ascom (+ 4,92 Prozent auf 5,97 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ASMALLWORLD (-10,26 Prozent auf 0,70 CHF), GAM (-4,14 Prozent auf 0,07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,98 Prozent auf 48,20 CHF), BioVersys (-3,35 Prozent auf 26,00 CHF) und Addex Therapeutics (-2,61 Prozent auf 0,02 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.261.520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,697 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net