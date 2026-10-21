Börse Zürich in Grün: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

SPI aktuell

21.10.26 17:57 Uhr

Der SPI verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent höher bei 20.511,44 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.393,79 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20.399,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20.344,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.511,44 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der SPI bei 19.760,15 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 20.095,03 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 17.360,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 9,09 Prozent auf 23,04 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,02 CHF), GAM (+ 5,26 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 4,35 Prozent auf 2,40 CHF) und BELIMO (+ 4,24 Prozent auf 786,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Calida (-5,54 Prozent auf 13,30 CHF), Forbo International (-3,68 Prozent auf 917,00 CHF), Cicor Technologies (-2,27 Prozent auf 129,00 CHF), BACHEM (-2,15 Prozent auf 84,15 CHF) und SoftwareONE (-1,81 Prozent auf 9,48 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 3.365.709 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 331,235 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net