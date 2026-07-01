Börse Zürich in Grün: SPI zum Ende des Freitagshandels freundlich

SPI-Marktbericht

17:57

Der SPI performte letztendlich positiv.

Am Freitag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,59 Prozent stärker bei 20.326,79 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,476 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 20.204,81 Punkte an der Kurstafel, nach 20.206,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20.326,79 Punkte, das Tagestief hingegen 20.156,54 Zähler.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,76 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18.739,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 18.123,68 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 16.617,16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,43 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.326,79 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Adval Tech (+ 9,22 Prozent auf 45,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,43 Prozent auf 20,06 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,50 Prozent auf 0,04 CHF) und Kardex (+ 7,08 Prozent auf 249,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen EvoNext (-4,74 Prozent auf 2,21 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,39 Prozent auf 12,20 CHF), Calida (-3,62 Prozent auf 19,18 CHF), ASMALLWORLD (-3,42 Prozent auf 0,57 EUR) und Santhera Pharmaceuticals (-2,63 Prozent auf 14,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.030.163 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 289,615 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net