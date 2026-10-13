Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

SPI im Blick

13.10.26 17:57 Uhr

Der SPI stieg am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,37 Prozent fester bei 19.725,15 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,444 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 19.777,23 Punkten in den Handel, nach 19.652,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19.702,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19.888,14 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.454,12 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Wert von 20.064,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der SPI 17.221,53 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,13 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3.817,00 CHF), Sulzer (+ 8,00 Prozent auf 172,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,00 Prozent auf 1,06 CHF), INTERROLL (+ 4,83 Prozent auf 1.390,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 3,93 Prozent auf 5,82 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-8,36 Prozent auf 4,03 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,15 Prozent auf 7,40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,90 Prozent auf 4,99 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6,04 Prozent auf 13,70 CHF) und Curatis (-4,47 Prozent auf 18,15 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3.594.516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 313,223 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net