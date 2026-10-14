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Kursentwicklung im Fokus

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart im Plus

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart im Plus

Derzeit geht es für den SPI erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ascom
6.05 EUR -0.25 EUR -3.97 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,122.00 EUR 15.00 EUR 1.36 %
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Curatis AG
19.90 EUR -0.10 EUR -0.50 %
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EvoNext Holdings AG
2.60 EUR 0.04 EUR 1.56 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR -1.48 %
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lastminute.com N.V.
9.50 EUR -0.05 EUR -0.52 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.00 EUR -1.90 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
394.20 EUR 2.00 EUR 0.51 %
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Swatch (I)
193.50 EUR 3.10 EUR 1.63 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR -2.00 EUR -3.57 %
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Indizes
SPI
19,837.71 CHF 112.56 CHF 0.57 %
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Der SPI legt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,21 Prozent auf 19.767,31 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,080 Prozent stärker bei 19.740,99 Punkten, nach 19.725,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19.767,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19.740,99 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,842 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 19.538,62 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 20.036,70 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SPI bei 17.147,46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,36 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 4,93 Prozent auf 0,15 CHF), Ascom (+ 3,41 Prozent auf 6,06 CHF), Swatch (I) (+ 2,37 Prozent auf 181,75 CHF), Swatch (N) (+ 2,21 Prozent auf 34,70 CHF) und lastminutecom (+ 2,00 Prozent auf 9,18 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-5,19 Prozent auf 1,01 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF), Feintool International (-4,66 Prozent auf 11,25 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,07 CHF) und Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 282.856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315,382 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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