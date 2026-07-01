Börse Zürich in Grün: SPI zum Start im Aufwind

Kursentwicklung

Der SPI bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 19.981,65 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,040 Prozent fester bei 19.925,50 Punkten in den Handel, nach 19.917,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19.925,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 19.981,65 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,036 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der SPI noch bei 18.853,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der SPI mit 18.123,68 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 16.625,34 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,54 Prozent aufwärts. 20.141,92 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6,84 Prozent auf 0,63 EUR), ams-OSRAM (+ 5,15 Prozent auf 17,16 CHF), Arbonia (+ 3,73 Prozent auf 3,75 CHF), Orior (+ 2,85 Prozent auf 15,14 CHF) und Adval Tech (+ 2,49 Prozent auf 41,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,57 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), lastminutecom (-5,41 Prozent auf 12,25 CHF), Private Equity (-5,23 Prozent auf 61,60 CHF) und Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 252.596 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 293,150 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net