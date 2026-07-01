DAX25.071 +0,1%Est506.283 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8600 +0,9%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.773 +0,1%Euro1,1399 +0,2%Öl70,55 -0,9%Gold4.062 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tritt auf der Stelle -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visier: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird ausgegliedert Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visier: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird ausgegliedert
Continental-Aktie mit Gewinnen: Bernstein dämpft Erwartungen vor Conti-Zahlen Continental-Aktie mit Gewinnen: Bernstein dämpft Erwartungen vor Conti-Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Börse Zürich in Grün: SPI zum Start im Aufwind

02.07.26 09:27 Uhr
Börse Zürich in Grün: SPI zum Start im Aufwind | finanzen.net

Der SPI bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
41,20 CHF 1,00 CHF 2,49%
Charts|News|Analysen
ams-OSRAM AG
19,00 EUR 0,75 EUR 4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arbonia AG
3,75 CHF 0,14 CHF 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0,60 CHF -0,04 CHF -5,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
22,40 CHF 0,10 CHF 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DOTTIKON ES HOLDING AG
278,50 CHF -1,50 CHF -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
2,20 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
5,35 CHF -0,70 CHF -11,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lastminute.com N.V.
13,90 EUR 0,50 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orior AG
15,36 CHF 0,64 CHF 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrot Duval SA
45,20 CHF -5,30 CHF -10,50%
Charts|News|Analysen
Private Equity Holding AG
61,60 CHF -3,40 CHF -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
338,60 CHF 4,40 CHF 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
40,47 CHF 0,21 CHF 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Villars SA
570,00 CHF -30,00 CHF -5,00%
Charts|News|Analysen
Indizes
SPI
19.983,8 PKT 66,3 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 19.981,65 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,040 Prozent fester bei 19.925,50 Punkten in den Handel, nach 19.917,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19.925,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 19.981,65 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,036 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der SPI noch bei 18.853,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der SPI mit 18.123,68 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 16.625,34 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,54 Prozent aufwärts. 20.141,92 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6,84 Prozent auf 0,63 EUR), ams-OSRAM (+ 5,15 Prozent auf 17,16 CHF), Arbonia (+ 3,73 Prozent auf 3,75 CHF), Orior (+ 2,85 Prozent auf 15,14 CHF) und Adval Tech (+ 2,49 Prozent auf 41,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11,57 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), lastminutecom (-5,41 Prozent auf 12,25 CHF), Private Equity (-5,23 Prozent auf 61,60 CHF) und Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 252.596 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 293,150 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen