Börse Zürich in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SLI
Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.
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Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent stärker bei 2.276,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent stärker bei 2.262,75 Punkten in den Handel, nach 2.259,86 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2.279,83 Punkte, das Tagestief hingegen 2.262,75 Zähler.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,293 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.263,67 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 2.105,69 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 2.006,03 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,85 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2,57 Prozent auf 173,65 CHF), Julius Bär (+ 2,47 Prozent auf 70,56 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,96 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 55,74 CHF) und Nestlé (+ 1,74 Prozent auf 80,67 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen SGS SA (-2,67 Prozent auf 93,38 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 63,62 CHF), Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), Straumann (-0,50 Prozent auf 96,12 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 622,50 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.501.441 Aktien gehandelt. Mit 284,369 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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