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Index-Performance im Fokus

Börse Zürich in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SLI

Börse Zürich in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SLI

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
59.08 EUR 0.22 EUR 0.37 %
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Galderma
187.00 EUR 5.00 EUR 2.75 %
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Julius Bär
73.58 EUR -1.42 EUR -1.89 %
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Logitech S.A.
90.42 EUR -0.90 EUR -0.99 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.74 EUR 1.44 EUR 1.69 %
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Novartis AG
137.02 EUR -0.96 EUR -0.70 %
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Partners Group AG
727.60 EUR 1.40 EUR 0.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.30 EUR 5.00 EUR 1.32 %
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Sandoz
68.04 EUR -1.22 EUR -1.76 %
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SGS SA
103.05 EUR 0.15 EUR 0.15 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR -2.00 EUR -1.92 %
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Swiss Re AG
143.25 EUR 2.90 EUR 2.07 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -10.00 EUR -1.48 %
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Indizes
SLI
2,276.74 CHF 16.88 CHF 0.75 %
News | Analysen

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent stärker bei 2.276,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,128 Prozent stärker bei 2.262,75 Punkten in den Handel, nach 2.259,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.279,83 Punkte, das Tagestief hingegen 2.262,75 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,293 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.263,67 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 2.105,69 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 2.006,03 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,85 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2,57 Prozent auf 173,65 CHF), Julius Bär (+ 2,47 Prozent auf 70,56 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,96 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 55,74 CHF) und Nestlé (+ 1,74 Prozent auf 80,67 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen SGS SA (-2,67 Prozent auf 93,38 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 63,62 CHF), Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), Straumann (-0,50 Prozent auf 96,12 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 622,50 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.501.441 Aktien gehandelt. Mit 284,369 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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15:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets