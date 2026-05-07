Börse Zürich in Rot: SLI gibt mittags nach

Marktbericht

Das macht der SLI heute.

Am Freitag sinkt der SLI um 12:07 Uhr via SIX um 0,52 Prozent auf 2.098,83 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,731 Prozent auf 2.094,40 Punkte an der Kurstafel, nach 2.109,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.092,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.100,85 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,313 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Stand von 2.096,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der SLI 2.154,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der SLI einen Wert von 1.967,84 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,42 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,83 Prozent auf 50,74 CHF), VAT (+ 0,83 Prozent auf 609,00 CHF), Logitech (+ 0,78 Prozent auf 82,46 CHF), Julius Bär (+ 0,70 Prozent auf 66,28 CHF) und UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF), Swiss Life (-2,41 Prozent auf 881,80 CHF), Lonza (-2,32 Prozent auf 474,90 CHF), SGS SA (-1,80 Prozent auf 84,94 CHF) und Sonova (-1,60 Prozent auf 178,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 900.630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 279,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,86 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net