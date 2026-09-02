Börse Zürich in Rot: SLI notiert im Minus

SLI-Kursverlauf

07.09.26 15:57 Uhr

Der SLI notiert aktuell im Minus.

Am Montag notiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0,44 Prozent schwächer bei 2.289,33 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,944 Prozent schwächer bei 2.277,78 Punkten, nach 2.299,48 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2.292,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.273,02 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 2.336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der SLI bei 2.136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 2.027,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,43 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,55 Prozent auf 628,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 79,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 213,90 CHF), Amrize (+ 1,01 Prozent auf 35,83 CHF) und Nestlé (+ 0,64 Prozent auf 78,81 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swiss Re (-2,73 Prozent auf 138,95 CHF), Novartis (-2,38 Prozent auf 126,50 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 80,44 CHF), Partners Group (-2,27 Prozent auf 663,60 CHF) und Schindler (-2,23 Prozent auf 254,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.515.107 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,812 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net