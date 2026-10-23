Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Index-Bewegung

23.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der SLI am Morgen.

Um 09:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 2.323,94 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,076 Prozent stärker bei 2.331,75 Punkten, nach 2.329,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.322,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.332,54 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.247,21 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 2.259,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der SLI bei 2.040,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,04 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 91,46 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 32,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 226,40 CHF) und Partners Group (+ 0,85 Prozent auf 618,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sika (-1,65 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,30 Prozent auf 170,20 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 278,80 CHF) und Novartis (-0,70 Prozent auf 127,98 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 631.495 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net