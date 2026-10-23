DAX 25.231 -0,6%ESt50 6.063 -0,4%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.941 +0,7%Euro 1,1202 -0,1%Öl 114,0 +0,8%Gold 4.015 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

So bewegt sich der SLI am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
34.70 EUR 0.66 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
72.10 EUR 2.80 EUR 4.04 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
244.60 EUR -4.20 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
99.42 EUR -1.08 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
90.71 EUR -1.70 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
138.24 EUR -0.76 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
668.20 EUR 10.40 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Richemont
186.60 EUR -0.90 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.45 EUR 0.25 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
193.75 EUR -4.20 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen
Sonova AG
304.40 EUR -0.30 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.25 EUR 0.60 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,325.84 CHF -4.14 CHF -0.18 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 2.323,94 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,076 Prozent stärker bei 2.331,75 Punkten, nach 2.329,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.322,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.332,54 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.247,21 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 2.259,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der SLI bei 2.040,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,04 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Holcim (+ 4,87 Prozent auf 66,70 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 91,46 CHF), Amrize (+ 1,55 Prozent auf 32,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 226,40 CHF) und Partners Group (+ 0,85 Prozent auf 618,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sika (-1,65 Prozent auf 181,45 CHF), Richemont (-1,30 Prozent auf 170,20 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 278,80 CHF) und Novartis (-0,70 Prozent auf 127,98 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 631.495 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,120 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Nestlé Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.