Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Start des Mittwochshandels

SLI im Fokus

07.10.26 09:27 Uhr

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,16 Prozent auf 2.222,74 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,308 Prozent auf 2.219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.217,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.222,74 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,296 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 2.282,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.300,78 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2.033,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,34 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 633,50 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 117,80 CHF), Alcon (+ 0,34 Prozent auf 52,86 CHF), Sonova (+ 0,32 Prozent auf 253,40 CHF) und Roche (+ 0,31 Prozent auf 350,90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-2,25 Prozent auf 71,30 CHF), VAT (-1,40 Prozent auf 688,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 81,66 CHF), Holcim (-0,73 Prozent auf 65,36 CHF) und Geberit (-0,71 Prozent auf 532,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 113.214 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297,079 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net