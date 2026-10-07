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SLI im Fokus

Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Alcon AG
56.20 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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Amrize
31.75 EUR -1.04 EUR -3.17 %
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Geberit AG (N)
567.80 EUR -5.80 EUR -1.01 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Julius Bär
74.70 EUR -3.96 EUR -5.03 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sonova AG
270.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
153.75 EUR 1.75 EUR 1.15 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -20.00 EUR -2.92 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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VAT
726.80 EUR -28.40 EUR -3.76 %
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Indizes
SLI
2,220.92 CHF -5.36 CHF -0.24 %
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Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,16 Prozent auf 2.222,74 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,308 Prozent auf 2.219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.217,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.222,74 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,296 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 2.282,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.300,78 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2.033,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,34 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 1,04 Prozent auf 633,50 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 117,80 CHF), Alcon (+ 0,34 Prozent auf 52,86 CHF), Sonova (+ 0,32 Prozent auf 253,40 CHF) und Roche (+ 0,31 Prozent auf 350,90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-2,25 Prozent auf 71,30 CHF), VAT (-1,40 Prozent auf 688,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,11 Prozent auf 81,66 CHF), Holcim (-0,73 Prozent auf 65,36 CHF) und Geberit (-0,71 Prozent auf 532,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 113.214 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297,079 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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