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SLI im Fokus

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Der SLI gibt sich am Donnerstagmittag schwächer.

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Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,65 Prozent auf 2.265,49 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,332 Prozent auf 2.272,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.280,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.248,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.271,31 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,785 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, einen Stand von 2.231,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.119,22 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 2.002,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,32 Prozent. Bei 2.321,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 2,77 Prozent auf 341,60 CHF), VAT (+ 1,99 Prozent auf 656,00 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 543,80 CHF), Sandoz (+ 1,16 Prozent auf 64,70 CHF) und Schindler (+ 1,13 Prozent auf 251,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Nestlé (-7,01 Prozent auf 80,13 CHF), Givaudan (-5,26 Prozent auf 3.205,00 CHF), Lindt (-2,49 Prozent auf 9.195,00 CHF), Julius Bär (-1,63 Prozent auf 68,90 CHF) und Richemont (-1,54 Prozent auf 192,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.574.550 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 285,567 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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