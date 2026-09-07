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SMI-Marktbericht

Börse Zürich in Rot: SMI am Dienstagmittag in Rot

Börse Zürich in Rot: SMI am Dienstagmittag in Rot

Der SMI erleidet am Dienstag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.58 EUR 0.28 EUR 0.34 %
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Givaudan AG
3,424.00 EUR -12.00 EUR -0.35 %
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Logitech S.A.
84.98 EUR -2.44 EUR -2.79 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.44 EUR 2.01 EUR 2.41 %
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Novartis AG
121.24 EUR -12.36 EUR -9.25 %
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Partners Group AG
709.00 EUR -13.80 EUR -1.91 %
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Richemont
195.45 EUR -0.70 EUR -0.36 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
374.10 EUR -3.30 EUR -0.87 %
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Swiss Life AG (N)
988.20 EUR -6.40 EUR -0.64 %
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Swiss Re AG
145.00 EUR -5.60 EUR -3.72 %
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Swisscom AG
670.00 EUR -5.00 EUR -0.74 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
630.00 EUR -12.00 EUR -1.87 %
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Indizes
SMI
14,112.92 CHF -166.46 CHF -1.17 %
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Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 1,29 Prozent leichter bei 14.095,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,655 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,36 Prozent tiefer bei 14.085,53 Punkten in den Handel, nach 14.279,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.036,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.342,71 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14.544,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SMI mit 13.320,99 Punkten berechnet. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 12.312,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,40 Prozent nach oben. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,65 Prozent auf 80,85 CHF), Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 647,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 79,94 CHF), Logitech (+ 1,04 Prozent auf 81,52 CHF) und Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 3.248,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Novartis (-9,37 Prozent auf 113,70 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 136,00 CHF), Swiss Life (-1,18 Prozent auf 921,80 CHF), Zurich Insurance (-1,07 Prozent auf 590,60 CHF) und Richemont (-0,59 Prozent auf 184,30 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3.776.127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10:56 Novartis Sell Deutsche Bank AG
10:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.

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