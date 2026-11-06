DAX 26.012 -1,2%ESt50 6.190 -0,7%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.972 +0,6%Euro 1,1173 -0,4%Öl 96,7 -1,6%Gold 4.072 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SMI-Entwicklung

Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten

So bewegt sich der SMI am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
73.98 EUR 0.88 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Amrize
37.76 EUR -1.41 EUR -3.60 %
Charts | News | Analysen
Galderma
206.00 EUR -4.00 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
78.48 EUR -3.02 EUR -3.71 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.56 EUR -1.76 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
726.60 EUR -7.00 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
726.80 EUR -6.00 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
419.50 EUR -10.30 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
89.60 EUR -0.06 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
201.40 EUR -5.90 EUR -2.85 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
Charts | News | Analysen
UBS
44.02 EUR -0.53 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,722.54 CHF -245.19 CHF -1.64 %
News | Analysen

Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:10 Uhr 1,63 Prozent auf 14.723,71 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,742 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,78 Prozent auf 14.701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.727,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.682,73 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.788,93 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 14.518,75 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 12.298,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (-0,32 Prozent auf 80,04 CHF), UBS (-0,40 Prozent auf 39,73 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF), Partners Group (-0,77 Prozent auf 670,20 CHF) und Holcim (-1,30 Prozent auf 72,88 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,31 Prozent auf 190,65 CHF), Lonza (-2,29 Prozent auf 657,00 CHF), Sandoz (-2,22 Prozent auf 81,76 CHF) und Sika (-2,15 Prozent auf 184,70 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 982.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.