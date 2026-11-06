Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten

SMI-Entwicklung

06.11.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der SMI am fünften Tag der Woche.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:10 Uhr 1,63 Prozent auf 14.723,71 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,742 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,78 Prozent auf 14.701,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.967,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.727,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.682,73 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.788,93 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 14.518,75 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 12.298,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.092,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (-0,32 Prozent auf 80,04 CHF), UBS (-0,40 Prozent auf 39,73 CHF), Amrize (-0,52 Prozent auf 34,66 CHF), Partners Group (-0,77 Prozent auf 670,20 CHF) und Holcim (-1,30 Prozent auf 72,88 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Re (-2,51 Prozent auf 155,20 CHF), Galderma (-2,31 Prozent auf 190,65 CHF), Lonza (-2,29 Prozent auf 657,00 CHF), Sandoz (-2,22 Prozent auf 81,76 CHF) und Sika (-2,15 Prozent auf 184,70 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 982.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,74 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net