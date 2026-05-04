Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone

Marktbericht

SMI-Handel am Dienstagmorgen.

Am Dienstag verliert der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,04 Prozent auf 12.998,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,042 Prozent schwächer bei 12.997,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.003,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.000,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.979,06 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12.981,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der SMI auf 13.466,04 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Stand von 12.233,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,06 Prozent auf 667,00 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 114,60 CHF), Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 874,80 CHF), Givaudan (+ 0,54 Prozent auf 2.777,00 CHF) und Lonza (+ 0,54 Prozent auf 481,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-0,99 Prozent auf 33,88 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 170,80 CHF), Alcon (-0,66 Prozent auf 57,54 CHF), Nestlé (-0,45 Prozent auf 77,82 CHF) und Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 538,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 236.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Mit 6,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net