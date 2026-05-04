DAX24.087 +0,4%Est505.802 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,36 +3,6%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.313 +1,5%Euro1,1692 ±0,0%Öl113,6 -0,5%Gold4.557 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
Aktie kaum verändert: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen Aktie kaum verändert: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen
Fraport-Aktie verliert: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen Fraport-Aktie verliert: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone

05.05.26 09:27 Uhr
Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone | finanzen.net

SMI-Handel am Dienstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78,48 CHF 0,06 CHF 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
57,96 CHF 0,04 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.781,00 CHF 19,00 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
171,40 CHF -0,60 CHF -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
481,00 CHF 1,80 CHF 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,26 CHF 0,09 CHF 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
115,02 CHF 1,18 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
876,60 CHF 7,20 CHF 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
318,80 CHF 2,30 CHF 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
125,55 CHF 0,20 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
670,50 CHF 10,50 CHF 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,88 CHF -0,34 CHF -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
541,40 CHF 1,00 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.050,5 PKT 47,2 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verliert der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,04 Prozent auf 12.998,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,554 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,042 Prozent schwächer bei 12.997,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.003,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.000,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.979,06 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12.981,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wurde der SMI auf 13.466,04 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Stand von 12.233,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,88 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,06 Prozent auf 667,00 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 114,60 CHF), Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 874,80 CHF), Givaudan (+ 0,54 Prozent auf 2.777,00 CHF) und Lonza (+ 0,54 Prozent auf 481,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen UBS (-0,99 Prozent auf 33,88 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 170,80 CHF), Alcon (-0,66 Prozent auf 57,54 CHF), Nestlé (-0,45 Prozent auf 77,82 CHF) und Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 538,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 236.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,374 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Mit 6,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen