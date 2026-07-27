Börse Zürich in Rot: SMI fällt mittags

SMI-Performance im Fokus

29.07.26 12:25 Uhr

Der SMI bewegt sich heute im Minus.

Am Mittwoch steht der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,21 Prozent im Minus bei 14.540,76 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,296 Prozent auf 14.614,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14.571,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14.519,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.656,05 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,689 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der SMI einen Wert von 14.223,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, notierte der SMI bei 13.031,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der SMI-Kurs bei 11.958,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.656,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Sika (+ 2,03 Prozent auf 180,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 206,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,28 Prozent auf 77,64 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 561,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-5,90 Prozent auf 82,62 CHF), Richemont (-1,73 Prozent auf 190,30 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 134,15 CHF), Geberit (-1,16 Prozent auf 526,20 CHF) und Partners Group (-0,98 Prozent auf 686,80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.947.982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net