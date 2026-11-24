SMI-Entwicklung

So performte der SMI am Dienstag schlussendlich.

Der SMI schloss nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 14.733,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,685 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,205 Prozent fester bei 14.765,89 Punkten in den Handel, nach 14.735,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.786,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.686,87 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 14.462,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI bei 14.447,19 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Stand von 12.654,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 86,28 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 404,80 CHF), Swiss Re (+ 1,19 Prozent auf 152,60 CHF), Alcon (+ 1,17 Prozent auf 64,02 CHF) und Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 4.097,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Galderma (-2,34 Prozent auf 183,30 CHF), Sandoz (-2,29 Prozent auf 81,10 CHF), UBS (-1,61 Prozent auf 37,32 CHF) und Holcim (-1,53 Prozent auf 73,28 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.594.683 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,676 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net