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Kursentwicklung

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich am Mittag schwächer

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich am Mittag schwächer

Der SMI bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.98 EUR 0.96 EUR 1.26 %
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Amrize
36.99 EUR 0.61 EUR 1.68 %
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Galderma
208.00 EUR 2.00 EUR 0.97 %
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Geberit AG (N)
623.40 EUR 3.20 EUR 0.52 %
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Holcim AG
74.32 EUR -0.96 EUR -1.28 %
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Logitech S.A.
85.66 EUR -2.76 EUR -3.12 %
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Novartis AG
143.70 EUR -1.78 EUR -1.22 %
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Partners Group AG
702.00 EUR 0.80 EUR 0.11 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
432.00 EUR -3.10 EUR -0.71 %
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Sika AG
193.05 EUR -0.90 EUR -0.46 %
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Swiss Re AG
166.65 EUR 0.20 EUR 0.12 %
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UBS
42.29 EUR -0.44 EUR -1.03 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
674.60 EUR 4.80 EUR 0.72 %
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Indizes
SMI
14,758.36 CHF -52.30 CHF -0.35 %
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Am Montag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,21 Prozent tiefer bei 14.779,87 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,709 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,621 Prozent auf 14.718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14.810,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.703,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14.793,67 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13.660,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SMI auf 14.346,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12.234,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,57 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.861,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 79,70 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF) und Sika (+ 1,12 Prozent auf 181,10 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-1,36 Prozent auf 397,90 CHF), Novartis (-1,24 Prozent auf 132,12 CHF), Zurich Insurance (-0,45 Prozent auf 622,80 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und Galderma (-0,13 Prozent auf 192,60 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 766.545 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 348,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,12 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,07 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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12:11 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

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