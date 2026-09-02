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SMI im Fokus

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer

Der SMI zeigt sich derzeit schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.78 EUR 1.76 EUR 2.15 %
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Amrize
37.59 EUR 0.13 EUR 0.35 %
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Holcim AG
77.86 EUR 1.64 EUR 2.15 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
221.50 EUR -0.70 EUR -0.32 %
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Logitech S.A.
87.42 EUR -0.58 EUR -0.66 %
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Lonza AG (N)
597.60 EUR -6.80 EUR -1.13 %
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Nestlé SA (Nestle)
83.70 EUR 0.25 EUR 0.30 %
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Novartis AG
135.16 EUR -3.00 EUR -2.17 %
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Partners Group AG
722.80 EUR -11.40 EUR -1.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
376.55 EUR -3.00 EUR -0.79 %
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Swiss Re AG
150.60 EUR -2.05 EUR -1.34 %
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Indizes
SMI
14,326.43 CHF -69.51 CHF -0.48 %
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 14.325,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,655 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 14.233,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14.395,94 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.350,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.206,65 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14.544,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 13.388,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 12.370,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 79,22 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 213,90 CHF), Amrize (+ 1,01) Prozent auf 35,83 CHF), Nestlé (+ 0,64 Prozent auf 78,81 CHF) und Holcim (+ 0,46 Prozent auf 74,18 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-2,73 Prozent auf 138,95 CHF), Novartis (-2,38 Prozent auf 126,50 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 80,44 CHF), Partners Group (-2,27 Prozent auf 663,60 CHF) und Lonza (-1,13 Prozent auf 560,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.515.107 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 301,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.

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