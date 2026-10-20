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SLI-Performance im Fokus

Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SLI aktuell

Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SLI aktuell

Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.12 EUR -3.68 EUR -4.61 %
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Alcon AG
60.14 EUR 1.46 EUR 2.49 %
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Amrize
33.61 EUR 0.15 EUR 0.45 %
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Geberit AG (N)
596.20 EUR -0.20 EUR -0.03 %
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Julius Bär
74.28 EUR -0.14 EUR -0.19 %
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Lonza AG (N)
670.00 EUR 13.60 EUR 2.07 %
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Novartis AG
135.66 EUR 1.70 EUR 1.27 %
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Partners Group AG
657.20 EUR -4.20 EUR -0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
420.00 EUR 11.60 EUR 2.84 %
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Swiss Re AG
164.40 EUR 3.55 EUR 2.21 %
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VAT
656.60 EUR -7.40 EUR -1.11 %
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Indizes
SLI
2,309.30 CHF 2.98 CHF 0.13 %
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Um 15:39 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 2.303,82 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,130 Prozent auf 2.303,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2.306,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.306,08 Punkte, das Tagestief hingegen 2.294,71 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 2.215,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, notierte der SLI bei 2.282,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der SLI mit 2.039,28 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 2,03 Prozent auf 387,80 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Lonza (+ 1,47 Prozent auf 622,20 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 152,70 CHF) und Novartis (+ 1,37 Prozent auf 125,90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), VAT (-2,97 Prozent auf 601,20 CHF), Partners Group (-1,14 Prozent auf 605,00 CHF), Geberit (-1,04 Prozent auf 550,20 CHF) und Julius Bär (-1,00 Prozent auf 69,30 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3.196.806 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 325,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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