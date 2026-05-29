Börse Zürich in Rot: SPI am Mittag im Minus

SPI im Fokus

Der SPI zeigt sich am Mittag schwächer.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,73 Prozent leichter bei 19.018,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,435 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,531 Prozent schwächer bei 19.056,08 Punkten, nach 19.157,82 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19.004,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.074,19 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18.551,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 19.255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 16.850,29 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19.309,93 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 4,76 Prozent auf 1,10 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,53 Prozent auf 5,54 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF), PolyPeptide (+ 3,03 Prozent auf 39,05 CHF) und Meier Tobler (+ 2,97 Prozent auf 31,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,29 Prozent auf 12,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,06 Prozent auf 20,26 CHF), Varia US Properties (-4,95 Prozent auf 14,40 CHF) und BACHEM (-4,94 Prozent auf 73,05 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 620.300 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 293,581 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net