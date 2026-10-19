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Kursentwicklung im Fokus

Börse Zürich in Rot: SPI am Nachmittag mit Abgaben

Börse Zürich in Rot: SPI am Nachmittag mit Abgaben

Der SPI bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.40 EUR 1.40 EUR 3.11 %
Charts | News | Analysen
ALSO AG
224.00 EUR 8.00 EUR 3.70 %
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ams-OSRAM AG
20.30 EUR 1.25 EUR 6.56 %
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ASMALLWORLD AG
0.96 EUR 0.14 EUR 16.97 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,235.00 EUR 27.00 EUR 2.24 %
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BioVersys
26.00 EUR -0.40 EUR -1.52 %
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Curatis AG
18.70 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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EvoNext Holdings AG
2.62 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.46 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.01 EUR 5.19 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
414.80 EUR 2.00 EUR 0.48 %
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UBS
42.00 EUR -0.78 EUR -1.82 %
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Varia US Properties
12.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Xlife Sciences AG
9.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,226.07 CHF -62.78 CHF -0.31 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,36 Prozent schwächer bei 20.215,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,395 Prozent auf 20.208,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20.288,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20.167,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.233,94 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19.514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 20.156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SPI mit 17.361,83 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,82 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 8,13 Prozent auf 45,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,06 Prozent auf 1,05 CHF), ALSO (+ 5,62 Prozent auf 216,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,26 Prozent auf 18,59 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 2,73 Prozent auf 226,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-4,61 Prozent auf 0,14 CHF), BioVersys (-3,94 Prozent auf 24,40 CHF), Xlife Sciences (-3,83 Prozent auf 9,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF) und Varia US Properties (-3,33 Prozent auf 11,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.598.695 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 330,912 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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