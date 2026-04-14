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Börse Zürich in Rot: SPI legt den Rückwärtsgang ein

15.04.26 15:57 Uhr
Börse Zürich in Rot: SPI legt den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Am Nachmittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ascom
6,10 CHF 0,39 CHF 6,83%
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BioVersys
29,40 CHF 1,40 CHF 5,00%
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COSMO Pharmaceuticals N.V.
111,80 EUR 6,00 EUR 5,67%
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Curatis AG
23,40 CHF 0,20 CHF 0,86%
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Edisun Power Europe AG
65,00 CHF -5,00 CHF -7,14%
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Evolva Holding AG
0,85 CHF -0,08 CHF -8,39%
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GAM AG
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Highlight Event and Entertainment AG
5,70 CHF -0,65 CHF -10,24%
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HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
3,79 CHF 0,19 CHF 5,28%
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mobilezone ag
14,28 CHF -1,04 CHF -6,79%
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Orior AG
13,38 CHF 0,74 CHF 5,85%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
330,80 CHF 2,60 CHF 0,79%
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Tecan (N)
140,30 CHF -0,60 CHF -0,43%
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UBS
33,68 CHF 0,20 CHF 0,60%
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Indizes
SPI
18.637,0 PKT -13,4 PKT -0,07%
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Am Mittwoch geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 18.640,64 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,352 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,017 Prozent höher bei 18.653,65 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.650,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.709,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.640,64 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 17.893,35 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 15.01.2026, mit 18.595,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der SPI 15.661,67 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 8,06 Prozent auf 103,20 CHF), Orior (+ 6,33 Prozent auf 13,44 CHF), Ascom (+ 5,60 Prozent auf 6,03 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,28 Prozent auf 3,79 CHF) und BioVersys (+ 5,00 Prozent auf 29,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,24 Prozent auf 5,70 CHF), Evolva (-8,39 Prozent auf 0,85 CHF), Edisun Power Europe (-7,14 Prozent auf 65,00 CHF), mobilezone (-6,79 Prozent auf 14,28 CHF) und GAM (-4,44 Prozent auf 0,09 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.342.481 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 282,921 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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