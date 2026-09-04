Börse Zürich in Rot: SPI nachmittags mit Abgaben

Index-Performance im Fokus

07.09.26 15:57 Uhr

Der SPI erleidet am Nachmittag Verluste.

Am Montag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 20.132,07 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,482 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19.991,65 Punkten in den Handel, nach 20.206,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.973,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.148,97 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 20.509,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 18.926,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SPI einen Wert von 17.113,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 16,19 Prozent auf 122,00 CHF), Arbonia (+ 12,63 Prozent auf 4,95 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,31 Prozent auf 5,95 CHF), GAM (+ 4,86 Prozent auf 0,08 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,53 Prozent auf 18,91 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Feintool International (-6,45 Prozent auf 11,60 CHF), Curatis (-5,50 Prozent auf 19,75 CHF) und lastminutecom (-5,38 Prozent auf 10,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1.515.107 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,899 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net