DAX 25.993 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,38 +0,3%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.241 -1,6%Euro 1,1628 +0,1%Öl 97,4 +1,2%Gold 4.407 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Börse Zürich in Rot: SPI nachmittags mit Abgaben

Börse Zürich in Rot: SPI nachmittags mit Abgaben

Der SPI erleidet am Nachmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
41.60 EUR -0.20 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
20.00 EUR 1.00 EUR 5.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Arbonia AG
5.16 EUR 0.44 EUR 9.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0.54 EUR -0.02 EUR -4.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
20.80 EUR -1.20 EUR -5.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
2.36 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Feintool International AG (N) (FIH)
12.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
5.65 EUR -0.35 EUR -5.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
lastminute.com N.V.
11.70 EUR -0.10 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
87.42 EUR -0.58 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
135.16 EUR -3.00 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
386.00 EUR -1.60 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
20,121.70 CHF -84.54 CHF -0.42 %
News | Analysen

Am Montag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 20.132,07 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,482 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19.991,65 Punkten in den Handel, nach 20.206,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.973,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.148,97 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SPI wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 20.509,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 18.926,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der SPI einen Wert von 17.113,20 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 16,19 Prozent auf 122,00 CHF), Arbonia (+ 12,63 Prozent auf 4,95 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,31 Prozent auf 5,95 CHF), GAM (+ 4,86 Prozent auf 0,08 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,53 Prozent auf 18,91 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Feintool International (-6,45 Prozent auf 11,60 CHF), Curatis (-5,50 Prozent auf 19,75 CHF) und lastminutecom (-5,38 Prozent auf 10,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1.515.107 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,899 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.