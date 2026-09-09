Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich mit Abgaben

SIX-Handel im Blick

09.09.26 17:57 Uhr

Mit dem SPI ging es am Mittwoch abwärts.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,70 Prozent tiefer bei 19.510,45 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,624 Prozent leichter bei 19.724,39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19.848,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.505,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19.748,49 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.509,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18.882,16 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SPI auf 17.025,36 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,95 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Xlife Sciences (+ 13,08 Prozent auf 14,70 CHF), DocMorris (+ 6,57 Prozent auf 10,70 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 0,60 CHF), Adval Tech (+ 5,45 Prozent auf 42,60 CHF) und BVZ (+ 4,73 Prozent auf 1.550,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Perrot Duval SA (-7,20 Prozent auf 116,00 CHF), Addex Therapeutics (-6,02 Prozent auf 0,03 CHF), Schlatter Industries (-5,46 Prozent auf 17,30 CHF), Klingelnberg (-5,43 Prozent auf 10,45 CHF) und Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3.481.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304,921 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net