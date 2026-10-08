Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich mit Abgaben

Index-Performance im Fokus

08.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SPI schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,11 Prozent schwächer bei 19.338,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,724 Prozent auf 19.413,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19.555,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.313,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.466,65 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,562 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.848,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SPI einen Stand von 19.931,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17.419,74 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,01 Prozent. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 7,87 Prozent auf 0,15 CHF), Curatis (+ 5,03 Prozent auf 19,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF), Zuger Kantonalbank (+ 3,14 Prozent auf 11.500,00 CHF) und Gurit (+ 3,12 Prozent auf 49,60 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-16,67 Prozent auf 0,65 CHF), Idorsia (-6,60 Prozent auf 4,05 CHF), ams-OSRAM (-5,99 Prozent auf 22,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,46 Prozent auf 5,54 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5,25 Prozent auf 28,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 5.197.986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net