Index-Performance im Fokus

So bewegte sich der SPI schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,13 Prozent schwächer bei 20.494,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,636 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 20.702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20.728,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20.453,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.702,03 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 3,91 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20.399,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20.199,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.253,92 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,35 Prozent. 21.440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 7,59 Prozent auf 1,04 CHF), Schlatter Industries (+ 5,15 Prozent auf 20,40 CHF), Adval Tech (+ 4,76 Prozent auf 44,00 CHF), GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,85 Prozent auf 144,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-8,86 Prozent auf 12,55 CHF), Comet (-7,88 Prozent auf 278,20 CHF), Sensirion (-7,66 Prozent auf 73,50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,27 Prozent auf 5,10 CHF) und WISeQey (-6,99 Prozent auf 5,06 USD).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7.074.959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 350,436 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net