SIX-Handel im Fokus

Mit dem SPI ging es zum Handelsschluss abwärts.

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,53 Prozent schwächer bei 20.936,66 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,687 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 21.043,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21.047,65 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21.111,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.936,66 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 20.288,85 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 20.161,57 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 17.143,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14,77 Prozent. Bei 21.440,74 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9,84 Prozent auf 1,34 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF), Adecco SA (+ 4,14 Prozent auf 25,18 CHF), Ypsomed (+ 3,94 Prozent auf 438,40 CHF) und BioVersys (+ 3,91 Prozent auf 23,90 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-12,36 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-11,59 Prozent auf 0,02 CHF), StarragTornos (-6,20 Prozent auf 33,30 CHF), Curatis (-5,63 Prozent auf 15,10 CHF) und Molecular Partners (-4,68 Prozent auf 2,24 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. 4.523.504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 356,882 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net