Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter
Der SPI bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 20.246,22 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,528 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,279 Prozent auf 20.252,94 Punkte an der Kurstafel, nach 20.309,62 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20.233,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.412,89 Einheiten.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,028 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der SPI einen Wert von 20.015,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.551,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16.657,24 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.491,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 82,61 Prozent auf 84,00 CHF), Clariant (+ 16,10 Prozent auf 8,91 CHF), Zehnder A (+ 9,29 Prozent auf 69,40 CHF), LEM (+ 8,82 Prozent auf 506,00 CHF) und Comet (+ 8,36 Prozent auf 337,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Logitech (-6,47 Prozent auf 82,14 CHF), Bucher Industries (-5,22 Prozent auf 317,50 CHF), Idorsia (-4,98 Prozent auf 6,21 CHF), Montana Aerospace (-4,88 Prozent auf 24,35 CHF) und Adval Tech (-4,87 Prozent auf 43,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5.738.398 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318,281 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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