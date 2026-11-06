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SPI-Performance im Blick

Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

So bewegt sich der SPI am Freitagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.60 EUR 0.20 EUR 0.43 %
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Arbonia AG
4.04 EUR -0.02 EUR -0.37 %
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Autoneum AG
136.00 EUR -2.00 EUR -1.45 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,400.00 EUR -10.00 EUR -0.71 %
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Bellevue AG
7.70 EUR 0.10 EUR 1.32 %
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Cicor Technologies Ltd.
136.80 EUR -6.60 EUR -4.60 %
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EvoNext Holdings AG
2.56 EUR -0.08 EUR -3.03 %
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Kudelski S.A. (I)
1.15 EUR -0.05 EUR -4.17 %
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MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR -0.67 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
430.20 EUR -6.40 EUR -1.47 %
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UBS
44.02 EUR -0.53 EUR -1.19 %
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WISeQey
6.52 USD -0.27 USD -3.98 %
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Zehnder AG (A)
78.50 EUR -2.00 EUR -2.48 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR 1.00 EUR 1.89 %
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Indizes
SPI
20,791.41 CHF -293.78 CHF -1.39 %
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Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,56 Prozent tiefer bei 20.757,23 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,681 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 1,72 Prozent leichter bei 20.722,28 Punkten, nach 21.085,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20.715,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.757,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,124 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.562,45 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 20.445,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16.989,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 21.271,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6,00 Prozent auf 0,14 CHF), Zehnder A (+ 1,65 Prozent auf 74,00 CHF), Cicor Technologies (+ 1,27 Prozent auf 127,80 CHF), Autoneum (+ 0,95 Prozent auf 127,40 CHF) und Arbonia (+ 0,93 Prozent auf 3,78 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kudelski (-6,45 Prozent auf 1,31 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Adval Tech (-4,48 Prozent auf 42,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und WISeQey (-3,98 Prozent auf 6,52 USD).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 982.037 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 349,317 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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